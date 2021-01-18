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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 23:30156

Сумские патрульные предупредили пешеходов

Инспекторы сектора связей с общественностью провели профилактическую работу с пешеходами в Сумах.

Патрульные вручали им памятки-предупреждения и напоминали об ответственности. Также полицейские отмечали, что такой переход дороги может стоить пешеходу здоровья или даже жизни.

Полицейские надеются, что смогут достучаться до сознания тех, кто пренебрегает правилами дорожного движения. Инспекторы призывают пешеходов быть дисциплинированными, ответственными, а водителей - предоставлять преимущество в движении пешеходам, пересекающим проезжую часть в соответствии с правилами!

Помните: неукоснительное соблюдение правил - залог вашей безопасности на дороге!

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