На Сумщине 45277 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 26 января в Сумской области 45277 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 37 человек (Глуховский р-н - 1, Конотоп - 1, Кролевецкий р-н - 1, Недригайловский р-н - 3, Путивльский р-н - 18, Ромны - 1, Сумы - 11, Тростянецкий р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 604 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Конотоп - 1, Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 41691 человек, из них за минувшие сутки - 366 (Белопольский р-н - 6, Глухов – 11, Глуховский р-н - 2, Конотоп – 29, Кролевецкий р-н - 6, Лебедин - 5, Лебединский р-н - 2, Недригайловский р-н - 3, Ахтырка - 52, Ахтырский р-н - 1, Путивльский р-н – 14, Сумы - 159, Сумской р-н - 24, Тростянецкий р-н – 16, Шостка – 29, Шосткинский р-н - 2, Ямпольский р-н - 5).