Главный тренер АФФК «Сумы» подал в отставку Главный тренер АФФК «Сумы» Иван Скицко после ничьей в матче 17-го тура Экстра-лиги против «ИнБев» (2: 2) принял решение подать в отставку.

Президент клуба Игорь Черненко после разговора со специалистом решил принять отставку главного тренера.

Руководство клуба приняло решение назначить новым главным тренером АФФК «Сумы» Ярослава Песоцкий, который и будет готовить команду к заключительному матчу регулярного сезона против «ХИТа» и игры 1/8 финала Кубка Украины против «Эльдорадо». Также Ярослав Сергеевич, независимо от результатов остальных матчей сезона, продолжит готовить команду и в дальнейшем.

Напомним: Иван Скицко возглавил АФФК «Сумы» в начале прошлого сезона после поражения сумчан в Одессе от местного «Эпицентра К - Авангарда» (2:3). Вместе с новым главным тренером «Сумы» заняли седьмое место в прошлом розыгрыше Экстра-лиги среди девяти команд. Сейчас команда занимает девятую позицию и рискует не попасть в плей-офф турнира.