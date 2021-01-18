Сумскому водоканалу нужно еще 12 млн грн Депутат Сумского горсовета Ирина Дяденко поделилась своими опасениями с сумчанами.

«16 декабря 2020 г. Сумской горсовет принял решение об увеличении уставного капитала КП "Горводоканал" почти 7 млн. грн., чтобы предприятие смогло погасить задолженность перед «Сумыоблэнерго» и предотвратить отключение скважин. Но есть уже следующее обращение предприятия от 5 января 2021 г. о долгах в сумме почти 12 млн. грн. - с просьбой об очередной финансовой поддержке. Предприятие похоже на загнанного зверя. Я так понимаю, что физические и юридические лица г. Сумы не рассчитываются за услуги водоснабжения и водоотведения?», - написала она в Фейсбуке.



