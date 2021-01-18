В Шостке полицейские поймали подвального вора Злоумышленник ночью проник в подвальное помещение пенсионерки и похитил оттуда картофель, консервацию, санки и «кравчучки».

С заявлением о краже в полицию обратилась 63-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что неизвестный проник в ее подвальное помещение, находящееся в многоэтажке, и похитил оттуда 14 мешков картофеля, консервацию, две «кравчучки» и детские санки. Ущерб составил более 4000 гривен.

Проведя ряд розыскных мероприятий, правоохранители быстро установили причастность к краже ранее судимого 26-летнего жителя соседнего многоквартирного дома.

Подозреваемый рассказал, что имущество из подвала пенсионерки загрузил на похищенные санки и перевез в надежное место. В дальнейшем планировал использовать для собственных нужд.

Полицейские уже изъяли похищенные у пенсионерки вещи и вернули ей. В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.