Магазин ритуальных услуг в многоэтажке на Харьковской в Сумах закрылся На Харьковской, 58 в жилом доме перестал работать магазин ритуальных услуг.

Впоследствии должны снять и вывеску, которая принадлежит владельцам предприятия. Об этом во время аппаратного совещания при городском голове Сум рассказал начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Анатолий Довбня, пишет Суспільне.

«Составили акт проверки объекта. Направили материалы в управление архитектуры. О правомерности размещения вывески. Сейчас материалы передали комиссии по демонтажу вывески. Объект приостановил работу на следующий день после проверок», - отметил Анатолий Довбня.

По его словам, владельцы магазина пообещали не работать, дав расписку. А владелец квартиры получил предупреждение, что его квадратные метры использовали, как нежилые, хотя это квартира и она по закону - жилое помещение. По словам чиновника, пока помещение не переведут в статус нежилого, там нельзя размещать никакие службы.

Александр Лысенко во время аппаратного совещания также добавил, что сейчас по закону, если в доме создано ОСМД, жильцы сами могут решать - разрешать или не разрешать работу такого заведения в их доме.