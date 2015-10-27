До 15 марта в Сумы должны приехать новые троллейбусы за еврокредит По словам мэра Сум Александра Лысенко, уже в середине марта в Сумы придут новые троллейбусы.

Об этом он сообщил сегодня, 25 января, во время аппаратного сообщения в мэрии.

- С поставкой 19 троллейбусов по программе «Муниципальный транспорт» мы идем уже к завершению, - сообщил мэр. - С заводом мы общались в пятницу. У них ситуация следующая: наши кузова, наши троллейбусы уже стоят на покраску, троллейбусы будут готовы, я так думаю, до 15 марта будет поставка. Они сообщили, что до конца месяца они не успевают, потому что там также локдаун повлиял на ситуацию. Представители отдела и представители КП будут ехать туда на приемку, это будет в течение 10 дней.