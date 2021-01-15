У сумській «Романтинці» будуть вчити англійську Втомилися сидіти вдома? Набридло нудьгувати? Вже немає сили спілкуватися через монітор? У нас є готове рішення для вас! Час знайомитись з новими людьми у безпечному просторі!

Щовівторка у молодіжному центрі «Романтика» волонтери Європейського корпусу солідарності Маргеріта та Бурак влаштовують для вас два крутезних англомовних заходи: SPEAKING CLUB та MOVIE CLUB.

Кожна зустріч – це можливість:

- покращити свій рівень англійської мови;

- подолати боязнь спілкуватися з іноземцями;

- поділитися власними думками та ідеями;

- знайти нових друзів та зустрітися зі старими;

- запропонувати власні теми для обговорення.

Для кого: молодь віком від 16 до 30 років, що володіє англійською мовою хоча б на базовому рівні, комунікабельні та відкриті до нових знайомств.

Коли:

1, 3 вівторок о 16:00 – ENGLISH SPEAKING CLUB. Початок 2 лютого о 16:00.

2,4 вівторок о 16:00 – ENGLISH MOVIE CLUB. Початок 9 лютого о 16:00.

Де: молодіжний центр «Романтика».

З ким: волонтери ГО «Центр євроініціатив» програми ЄКС Маргеріта та Бурак.

Організатори: ГО «Центр євроініціатив» у партнерстві з Центр дозвілля молоді та молодіжним центром «Романтика».

Зацікавилися? Реєструйтеся за посиланням. Кількість учасників на кожен захід – 10 осіб.

Якщо реєстраційна форма недоступна для заповнення, це означає, що група вже на цей тиждень вже заповнена. Поспішіть зареєструватися на наступний захід! Реєстраційна форма на захід відкривається щосереди з 12:00. Щопонеділка треба підтвердити участь в Telegram.

Реєстрація потрібна щотижня на кожну зустріч.

Реєстрація на ENGLISH SPEAKING CLUB: https://forms.gle/mXZHi5REPnCNjTgA6.

Заходи проводяться з дотриманням усіх карантинних вимог. Учасники повинні мати засоби індивідуального захисту (маски, респіратори тощо).