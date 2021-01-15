На Сумщине застрелили охотника Полиция расследует обстоятельства гибели охотника.

Происшествие произошло в Сумском районе, неподалеку от села Могрица. Во время охоты, был ранен один из охотников. Приятели пытались спасти пострадавшего, доставив его личным автомобилем одного из участников охоты в больничное учреждение для оказания медицинской помощи. Но по дороге в больницу раненый мужчина скончался.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.