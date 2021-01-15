Array

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:51

Глуховчане толпились под поликлиникой в мороз, ожидая открытия

О сложившейся ситуации, произошедшей посреди уходящей недели, сообщила глуховчанка, прислав соответствующее фотоподтверждение.

На улице -23, время 7.50, люди ожидают открытия поликлиники. Неужели нельзя открыть, чтоб люди зашли всередину и не мерзли на улице? Да еще и надпись прикололи “Пункт обігріву”, только люди все очень замерзли“, – посетовала очевидица событий, пишет Глухов.инфо.

К слову, до пятницы действительно держались морозы и по утрам шкалик термометра показывал температурный рекорд прошлой и нынешний зим –  выше 20 ℃. Сейчас потеплело, но погода, как показывает практика последних лет, явление непредсказуемое и вероятность похолодания остается высокой. Соответственно, во избежание повторения ситуации, журналисты нашей редакции решили поинтересоваться у главного врача Глуховского ЦПМСП Ларисы Федоряко о том, как устроена работа медучреждения и почему пункт обогрева в холод не всегда спасет? Ведь, люди привыкли заранее занимать очередь, чтобы записаться на прием к врачу, или сдать анализы, потому и пришли пораньше.

Лариса Владимировна выразила сожаление по поводу сложившихся обстоятельств и прокомментировала ситуацию:

“Поліклініка працює з 8.00 – до 20.00 щоденно, а в суботу з 8.00 – до 14.00. Як правило, працівники о восьмій годині приступають до виконання своїх обов’язків. Чому виникла черга? Це повязано з тим, що у нас в зв’язку з коронавірусною інфекцією створений фільтр, розміщений біля реєстратури. Там сидить медична сестра і перед тим, як заходить пацієнт, та не тільки, в нього проводять опитування, чи нема температури, які скарги. І вже від того, як пацієнт поводить себе приймають рішення про виклик лікаря і огляд його в ізоляторі.

У нас виділений окремий кабінет біля реєстратури, щоб хворий пацієнт не потрапив далі і не міг інфікувати інших відвідувачів медзакладу. Тому, одночасно пропустити велику кількість пацієнтів, нажаль ми не можемо, тільки після того, як проведена термометрія – після вимірювання температури та при відсутності скарг такий пацієнт пропускається і йде далі.

Звичайно, дуже прикро, що доводиться чекати, але ми не можемо пропускати пацієнтів раніше початку робочого дня, адже працівники мають певний розпорядок роботи.”

Что же касается таблички с указателем “Пункт обогрева”, то оказывается, он не относится к числу круглосуточных, а значит во время морозов можно согреться пока работает медучреждение:

“Пункт обігріву працює відповідно до годин роботи нашого закладу. У нас немає сторожів, які б спостерігали за порядком в нічний, або неробочий час.”, – подчеркнула главврач Глуховского ЦПМСП Ларисы Федоряко.

  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 45021 случай заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:06
Глуховчане толпились под поликлиникой в мороз, ожидая открытия
Сегодня 15:51
Зеленский наградил сумчан по случаю Дня Соборности Украины
Сегодня 15:41
Глуховский школьник выиграл шахматный турнир онлайн
Сегодня 15:27
Юлия Джима в десятке на Кубке мира по биатлону
Сегодня 15:13
Сумские футзалисты упустили победу над конкурентами
Сегодня 14:38
Ночью в Сумах произошла поножовщина: раненый в тяжелом состоянии
Сегодня 14:21
Полиция Сумщины разыскивает человека
Сегодня 13:00
Сумские биатлонисты выступили в одиночной смешанной эстафете
Сегодня 12:58
На Сумщине полицейские поймали четырех наркоманов
Сегодня 12:38
Сегодня БК «СумДУ» сыграет с МБК «Мариуполь» (трансляция)
Сегодня 12:10
13-летний шосткинец после смерти отца начал резко терять вес: нужна помощь
Сегодня 11:58
view counter

Статьи

Як змінити постачальника газу
Вчера 17:29
Отравились в ресторане: как получить компенсацию
Вчера 15:23
Засновниця сумського бренду вишиванок «Своє» увійшла до списку «100 успішних українців»
21.01.2021 20:34
Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
20.01.2021 13:16
Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета
20.01.2021 12:35
Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
19.01.2021 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
19.01.2021 13:09
Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів
18.01.2021 17:17
Коронавирус на Сумщине: итоги недели
18.01.2021 12:55
Як жителям Сумщини перейти до нового постачальника газу? Покрокова інструкція
18.01.2021 11:30
Стартувала деклараційна кампанія – 2021
17.01.2021 14:30
Мовний закон: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги Сумщини
15.01.2021 16:10
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.