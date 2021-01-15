Глуховчане толпились под поликлиникой в мороз, ожидая открытия О сложившейся ситуации, произошедшей посреди уходящей недели, сообщила глуховчанка, прислав соответствующее фотоподтверждение.

“На улице -23, время 7.50, люди ожидают открытия поликлиники. Неужели нельзя открыть, чтоб люди зашли всередину и не мерзли на улице? Да еще и надпись прикололи “Пункт обігріву”, только люди все очень замерзли“, – посетовала очевидица событий, пишет Глухов.инфо.

К слову, до пятницы действительно держались морозы и по утрам шкалик термометра показывал температурный рекорд прошлой и нынешний зим – выше 20 ℃. Сейчас потеплело, но погода, как показывает практика последних лет, явление непредсказуемое и вероятность похолодания остается высокой. Соответственно, во избежание повторения ситуации, журналисты нашей редакции решили поинтересоваться у главного врача Глуховского ЦПМСП Ларисы Федоряко о том, как устроена работа медучреждения и почему пункт обогрева в холод не всегда спасет? Ведь, люди привыкли заранее занимать очередь, чтобы записаться на прием к врачу, или сдать анализы, потому и пришли пораньше.

Лариса Владимировна выразила сожаление по поводу сложившихся обстоятельств и прокомментировала ситуацию:

“Поліклініка працює з 8.00 – до 20.00 щоденно, а в суботу з 8.00 – до 14.00. Як правило, працівники о восьмій годині приступають до виконання своїх обов’язків. Чому виникла черга? Це повязано з тим, що у нас в зв’язку з коронавірусною інфекцією створений фільтр, розміщений біля реєстратури. Там сидить медична сестра і перед тим, як заходить пацієнт, та не тільки, в нього проводять опитування, чи нема температури, які скарги. І вже від того, як пацієнт поводить себе приймають рішення про виклик лікаря і огляд його в ізоляторі.

У нас виділений окремий кабінет біля реєстратури, щоб хворий пацієнт не потрапив далі і не міг інфікувати інших відвідувачів медзакладу. Тому, одночасно пропустити велику кількість пацієнтів, нажаль ми не можемо, тільки після того, як проведена термометрія – після вимірювання температури та при відсутності скарг такий пацієнт пропускається і йде далі.

Звичайно, дуже прикро, що доводиться чекати, але ми не можемо пропускати пацієнтів раніше початку робочого дня, адже працівники мають певний розпорядок роботи.”

Что же касается таблички с указателем “Пункт обогрева”, то оказывается, он не относится к числу круглосуточных, а значит во время морозов можно согреться пока работает медучреждение:

“Пункт обігріву працює відповідно до годин роботи нашого закладу. У нас немає сторожів, які б спостерігали за порядком в нічний, або неробочий час.”, – подчеркнула главврач Глуховского ЦПМСП Ларисы Федоряко.