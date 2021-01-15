Тарифный вопрос: в Ромнах формируют текст обращения к государственным властям вместе с громадой В последнее время в разы увеличилось количество сообщений от обеспокоенных жителей Роменской громады по росту цен на электроэнергию, газ и услуги по распределению природного газа.

Роменский горсовет сообщает, что 27 января на очередном заседании сессии городского совета планируется рассмотрение обращения к Кабинету Министров Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по ситуации по повышению указанных тарифов. Проект решения городского совета был размещен 14.01.2021 на официальном сайте города для ознакомления и предоставления предложений.

Каждый житель громады, который имеет обоснованные рекомендации по вышеуказанной тематике, может представить их в письменном (б-р Шевченко, 2), электронном на vp@romny-vk.org.ua и устном виде по тел. 5-32-78 с целью дальнейшего их рассмотрения и анализа на постоянных комиссиях городского совета.