На Сумщине две недели будут проверять интернаты и дома престарелых В Сумской облгосадминистрации проведено совещание по проверке интернатных учреждений социальной направленности.

Напомним: в Харькове 21 января в частном здании, которое было переоборудовано под дом престарелых, произошел страшный пожар. По предварительной информации, в нем проживали 33 человека преклонного возраста, из них 15 человек погибли, 11 - оказывается медицинская помощь, другие - разыскиваются.

Сегодня глава облгосадминистрации Василий Хома собрал на экстренное совещание руководителей райгосадминистраций, глав территориальных громад, представителей правоохранительных органов, социальных служб области с целью организации проверки учреждений, оказывающих социальные услуги с проживанием пожилых людей, людей с инвалидностью, психоневрологическими заболеваниями, интернатов для детей, по соблюдению в учреждениях требований безопасной жизнедеятельности и принятия соответствующих мер реагирования.

Деятельность таких учреждений должна осуществляться в соответствии с Законом Украины «О социальных услугах»: субъект хозяйствования является предоставляющим социальных услуг в случае включения его в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Предоставители социальных услуг должны соответствовать Критериям деятельности поставщиков социальных услуг (постановление Кабинета Министров Украины от 3 марта 2020 № 185), в том числе отвечать противопожарным требованиям.

Василий Хома поручил в течение следующих двух недель проверить все объекты повышенного риска, где проживают, лечатся, или проходят реабилитацию жители области. Деятельность всех незаконных объектов немедленно должна быть прекращена, подчеркнул чиновник.

Проверка коснется коммунальных и частных домов престарелых, домов-интернатов для детей и лиц с инвалидностью.