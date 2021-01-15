Главную новогоднюю елку Глухова распилили на дрова Сегодня, 22 января, в центре Глухова прошла уборка атрибутов Нового года – центральная площадь принимает прежний вид.

Елку, которая простояла на площади Рудченка чуть больше месяца, уже увезли, предварительно распилив ствол дерева на дрова. Работы по демонтажу лесной красавицы закончились к обеду.

Что касается разборной горки, которая служила местом активного зимнего досуга для детворы, то от нее осталась только “крепость”, а так называемая трасса для спуска была загружена в прицеп трактора коммунальщиков и увезена с площади.

Проезд освобожден, автомобили свободно могут перемещаться площадью, как и прежде до новогодних торжеств, пишет Глухов.инфо.