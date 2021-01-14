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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:39244

Белопольские полицейские поймали гаражного вора

Соблазнился злоумышленник на технику и инструменты.

За помощью к работникам отделения полиции №1 (г. Белополье) обратился житель с. Речки. Он рассказал, что в период его отсутствия неизвестные проникли в гараж и похитили два сварочных аппарата, две болгарки, бензотример и электродрель.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили возможных свидетелей происшествия и быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 30-летний сумчанин, который неоднократно попадал в поле зрения полиции за подобные преступления. Во время разговора с полицейскими, злоумышленник признался, что кражу совершил ли он и объяснил свой поступок сложным материальным положением. Похищенное имущество мужчина уже успел реализовать, а деньги потратил на собственные нужды.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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