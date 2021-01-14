Жителям Сумщины вручили госнаграды по случаю Дня Соборности Глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома поблагодарил каждого из награжденных за огромный вклад в развитие единой независимой Украины.

Чиновник вручил орден «За мужество» III степени младшему сержанту в отставке, участнику боевых действий, пулеметчику 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Игорю Лугине. Также Василий Хома поздравил с получением почетного звания «Заслуженный донор Украины» диспетчера планово-диспетчерского управления АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» Александра Грабецкого и оператора станков с программным управлением цеха № 12 АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение »Юрия Степаненко. Кроме того, почетное звание «Заслуженный работник образования Украины» получила директор Ворожбянского УВК: общеобразовательная школа I-III ступеней - дошкольное учебное заведение № 4 Белопольская районного совета Ольга Мирошниченко, а почетное звание «Заслуженный художник Украины» - член Национального союза художников Украины Игорь Швачунов.