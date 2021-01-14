Сумской водоканал уплатил 9,8 млн налогового долга после вмешательства прокуратуры

Ранее установлено, что в определенный законодательством срок предприятие не уплатило 1,7 млн грн налога на добавленную стоимость, 5,7 млн грн рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения и 2,4 млн грн рентной платы за специальное использование воды от предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
Определением суда от 20 января производство по делу закрыто в связи с полной уплатой коммунальным предприятием задолженности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Как стало известно Данкор онлайн, речь идет о КП «Горводоканал» Сумского горсовета.