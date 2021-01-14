В Сумах пройдет зимний Кубок имени Михаила Фоменко Турнир, организованный Ассоциацией футбола Сумской области по согласованию самого Михаила Ивановича Фоменко, заслуженного тренера Украины и экс-тренера сборной Украины по футболу пройдет с 30 января по 1 февраля.

В Кубке Фоменко будут принимать участие липоводолинский «Альянс» из первой лиги и аматорские «Виктория» (Николаевка), ФК «Тростянец», ФК «Сумы» и «Велетень» (Глухов).

Матчb турнира планируются на сумских стадионах «Авангард» и «Барса», а также на «Альянс-Арене» в селе Байрак (Роменский район).

Победитель Кубка определится по итогам одного круга в групповом формате турнира.

Справка

Уроженец Сумской области Михаил Фоменко - трехкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка СССР в составе Динамо. В 1975 году он вместе с киевлянами стал обладателем Кубка Кубков.

В качестве тренера Фоменко известен по работе с «Динамо», «Металлистом», «Таврией» и сборной Украины.