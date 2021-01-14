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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:43221

Стоимость в 10 раз выше: еще одна директор сумской школы отказалась от услуг КП

Еще одна руководительница школы в Сумах отказалась, чтобы школьные камеры обслуживало КП «Инфосервис».

В 12-й школе, о которой идет речь, девять камер установили в конце 2018 года по программе «Безопасный город». С тех пор стоимость обслуживания видеокамер выросла, пишет Суспільне.

Директор школы Ирина Губская говорит, что в прошлом году за их обслуживание школа заплатила 21 тыс. грн. На 2021 год предложили договор еще дороже. Кроме того, эти расходы школа должна покрывать самостоятельно.

«Сначала говорили, что средства на обслуживание этих камер будут идти в соответствии с этой программой. Но дальше сказали, что средства отдельно выделены не были, а чтобы искали в пределах отрасли. Со следующего года обслуживания стоило 1300 грн за камеру, через год 1750 грн, и вот на начало 2021 года принесли договор. На месяц - более 2 тыс. грн», - рассказывает Ирина Губская.

По ее словам, не устраивает срок хранения информации и условия предлагаемой услуги. Говорит, что когда-то, обратившись за видео, чтобы выяснить подробности одной истории из школьной жизни, в «Инфосервисе» ей сказали, что информация стерта. Поэтому сейчас нашли другую фирму.

«Мы обратились к частным фирмам, которые сказали, что обслуживание будет стоить 200 грн. Они устанавливают регистратор у нас, то есть, сервер будет у нас, у нас и эта информация будет накапливаться и храниться - не семь дней, а в течение месяца», - говорит директор 12-й школы Ирина Губская.

Директор Сумской школы №4 Татьяна Волкова отказалась от услуг коммунального предприятия в 2019 году. Также из-за цены, но не обслуживание, а установки.

«Мы получили 110 тыс. грн на подключение девяти видеокамер. Предложение КП «Инфосервис» как раз и составляло девять видеокамер, минус накопители и мониторы. Я читала эту городскую программу, там не было четко прописано, что подключать камеры должен именно «Инфосервис», и я решила спросить у частных фирмах, которые занимаются установкой: что они могли бы мне предложить? Мне насчитали не 110 тыс. грн, а где-то около 60 тыс. грн», - рассказывает Татьяна Волкова.

Тогда за выделенные из бюджета деньги частная фирма установила на эту школу 18 камер: девять - на здание, где размещена начальное звено, другие камеры - на основной корпус. Также в цену услуги вошли регистраторы памяти для каждого объекта.

«В стоимость этой услуги должны включаться определенные затраты: на горючее, зарплату рабочих, на налоги, пенсионный фонд и т.п. Я для себя вывел такую формулу: лучше заработать немного денег, но заработать их», - говорит представитель частной фирмы видеонаблюдения Владимир.

Директор коммунального предприятия «Инфосервис» Елена Дяговец считает, что стоимость их услуг экономически обоснована и просит обращать внимание не на количественные показатели, а учитывать специфику услуги и ее объем.

«Наша услуга состоит не только по техническому обслуживанию самих видеокамер. Наши работники также обслуживают серверную часть - наш центр, где хранится информация - видеоархив. У нас работает техническая поддержка круглосуточно, в случае выхода из строя любой камеры, которая находится в нашей системе. Мы оперативно реагируем вместе с правоохранительными органами на эту ситуацию», - говорит директор КП «Инфосервис» Елена Дяговец.

Напоним: всего в Сумах камеры видеонаблюдения имеют 26 образовательных учреждений. Ими стали обустраивать школы с 2017 года. Всего их установили более двухсот более чем на 2 млн 200 тыс. грн. Год обслуживания камер одного заведения стоит налогоплательщикам городской общины более полумиллиона гривен.

Общество
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