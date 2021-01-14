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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:22215

Сумским спортсменам назначили губернаторские стипендии

Глава Сумской ОГА подписал распоряжение «О назначении и выплате именных стипендий главы Сумской облгосадминистрации талантливым спортсменам области в первом полугодии 2021 года».

Управление молодежи и спорта Сумской ОГА должно обеспечить до 30 июня выплату именных стипендий за счет средств областного бюджета. Взрослые спортсмены получат стипендию в размере 150% минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2021 года. Такую финансовую поддержку получат Игорь Главан (легкая атлетика), Алексей Гунбин (стрельба из лука), Антон Дудченко (биатлон), Игорь Мусиенко (легкая атлетика), Денис Никонец (грэпплинг), Елена Постельняк (спортивное ориентирование), Антон Радько (легкая атлетика), Полина Родионова (стрельба из лука), Светлана Скрыпник (грэпплинг), Артем Хомула (дзюдо).

Спортсмены юниорской возрастной категории и молодежь получат 120% минималки: Владислав Арбузов (спортивное ориентирование), Роман Боровик (биатлон), Владислав Великодный (спортивная аэробика), Дмитрий Грущак (биатлон), Дарья Ковалева (лыжные гонки), Юлия Кроль (лыжные гонки), Алексей Моисеев (дзюдо), Артем Овчинников (стрельба из лука), Александр Погорилко (легкая атлетика), Анна Рыкун (пауэрлифтинг).

Спортсмены юношеской возрастной категории получат минималку: Алина Антипенко (лыжные гонки), Юлия Засульская (самбо), Михаил Кихтенко (гребля на байдарках и каноэ), Анастасия Компаниец (лыжные гонки), Никита Маслюк (легкая атлетика), Анастасия Никон (лыжные гонки), Анна Охрименко (самбо), Николай Рущак (легкая атлетика), Дмитрий Торгачов (легкая атлетика), Ярина Федорченко (самбо).

Спорт
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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