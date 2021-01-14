За лучшие результаты по ВНО школьникам вручат от государства по 100 тысяч гривен

В Верховной Раде приняли постановление о денежном вознаграждении для выпускников школ, которые набрали больше всего балов по Внешнему независимому оцениванию.
При этом, по словам нардепа, лишь "30 самых успешных выпускников, которые по суммою баллов четырем предметам набрали 790 баллов и более, в том числе один предмет на 200 баллов, получат премию 100 000 гривен".
"Еще отдельно будет готовится приказ Президента Украины о стипендиях 500 лучшим выпускникам, – добавил народный избранник, не став вдаваться в подробности. – Будем ждать деталей после решения президента".
Такие меры были предприняты с целью задержать талантливых детей в Украине, для того, чтобы те, получив украинское образование, в дальнейшем остались здесь работать.