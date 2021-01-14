У Сумському краєзнавчому музеї презентували виставку до Дня соборності України До 102-ї річниці проголошення Акта Злуки Сумський обласний краєзнавчий музей презентує фотодокументальну виставку «Соборність України: Під прапором волі».

На виставці представлені документи та фото з фондів музею та центральних архівних установ України: копії Передвступної угоди, підписаної у м. Фастів 1 грудня 1918 р., про об’єднання УНР і ЗУНР, Універсалу Директорії УНР про злуку всіх українських земель, урядових наказів, циркулярів і відозв тощо.

Про урочисту акцію святкування і проголошення Акта Злуки, що відбулася

22 січня 1919 р. у Києві на Софійській площі, розповідають історичні фотографії та документи.

Окремий комплекс матеріалів присвячений видатним військовим та державним діячам Української революції 1917-1921 рр., уродженцям Сумщини: літературознавцю П. Зайцеву, архітектору С. Тимошенку, полковнику

І. Литвиненку, художнику Г. Нарбуту, генералу О. Грекову, поету Олександру Олесю та ін.

На виставці експонуються рідкісні видання Канадсько-Українського Бібліотечного центру (м. Торонто) 1950-го, 1959-го, 1979-го, 1984-го, 1992-го років зі спогадами учасників вікопомних подій.

Цікавими є філателістичні та нумізматичні матеріали: конверти та марки пошти України, пам’ятні та ювілейні монети Національного банку України, присвячені визначним датам української революції 1917-1921 рр., видатним особистостям, які виборювали державність і незалежність української держави у ХХ ст.