Сумчане просят продлить дистанционное обучение Петиция «Продлить дистанционное обучение в учреждениях высшего и профессионально-технического образования» зарегистрирована в единой системе местных петицийю

«Учитывая сложную ситуацию со статистикой по распространению болезни COVID-19 в городе Сумы, а также отсутствием внедрения вакцинации в целом в Украине в отличие от многих стран, предлагаю утвердить продолжение исключительно дистанционной формы образования в городе Сумы для студентов вузов и ПТО. Причиной для этого является вероятные риски распространения COVID-19, а также других болезней передающихся воздушно-капельным путем именно среди студентов, проживающих в общежитиях при очной формы обучения, где в условиях карантина невозможно соблюдать требования ВОЗ о предотвращении распространения коронавируса», - пишет автор петиции Шумаль Галина Александровна.

Подписать петицию можно здесь.