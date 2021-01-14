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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині оголосили про проведення конкурсного відбору проєктів ДФРР 2021 року

Заявниками проєктів можуть бути місцеві і центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, агенція регіонального розвитку

Відповідно до положень статті 241 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами) та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2015 № 80 (зі змінами) оголошується конкурсний відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2021 році в Сумській області.

Умовами спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку є фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідній стратегії розвитку регіону.

Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки, визначено пріоритети регіонального розвитку на період до 2027 року, зокрема:

прискорення економічного зростання регіонів та територій (проекти, які забезпечують економічний розвиток та підвищення конкурентоспроможності територій, активізацію інвестиційної діяльності, підвищення рівня зайнятості населення, створення додаткових робочих місць);

розвиток мережі надання якісних публічних послуг (розбудова соціальної інфраструктури сфери освіти, медицини, спорту, створення мережі центрів надання адмінпослуг);

реалізація ініціатив Президента України «Туристичні магніти» України (охорона культурної спадщини, відновлення/створення туристичних об’єктів, дотичної інфраструктури).

Заявниками проектів можуть бути місцеві і центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, агенція регіонального розвитку.

Основними умовами відбору є:

для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення) - наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації. До того ж, замовниками будівництва під час розроблення проектної документації повинно бути забезпечено обов’язкове врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

календарний план реалізації становить від одного до трьох років;

співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;

спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;

загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад 5000,0 тис. гривень, а для інших проектів - понад 1000,0 тис. гривень.

Перелік документів, які подаються регіональній комісії для участі у конкурсному відборі, викладено у додатку 1, перелік технічних завдань, на які оголошується конкурсний відбір інвестиційних програм та проектів  - у додатку 2, форма реєстраційної картки – у додатку 3.

Інформація про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що подана заявником регіональній комісії, оприлюднюється ним на НОВІЙ онлайн платформі ДФРР https://new.dfrr.minregion.gov.ua до початку проведення оцінки.

Паперові примірники документів (2 примірники) надавати за адресою:

м. Суми, майдан Незалежності, 2 (6 поверх, каб. 103), Департамент економічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації.

Телефон для довідок: (0542) 78 98 34

(050) 134 99 29 – Гайдук Оксана Володимирівна.

(050) 904 17 46 – Титова Аліна.

Строк подання пропозицій – до 29 січня 2021 року.

Додаток 1.docx

Додаток 2.docx

Додаток 3.docx

Особистий кабінет - Реєстрація Заявника.webm

Як подати проєкт ДФРР.mp4

Экономика
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