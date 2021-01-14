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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:44280

Сумские налоговики накрыли нелегальный табачный цех

Налоговой милицией ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры области выявлено и прекращено нелегальную деятельность производства по незаконному изготовлению табачных изделий, а также ликвидирована межрегиональную сеть сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров.

При осуществлении досудебного расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 УК Украины установлено, что жители Днепропетровской области осуществляли незаконное изготовление, хранение с целью сбыта, транспортировку с этой же целью подакцизных товаров. Подпольное изготовление табачных изделий осуществлялось с использованием оборудования, обеспечивающего их массовое производство.

Незаконно изготовленные табачные изделия, расфасованные в пачки, не маркированные марками акцизного налога, а также с марками, имеющими признаки подделки, реализовывались злоумышленниками по всей территории Украины, в том числе и в Сумской области, с помощью различных почтовых сервисов.

В ходе проведения обыска в нежилом помещении, которое фигуранты производства оборудовали для подпольного цеха, обнаружено и изъято четыре станка для изготовления табачных изделий. Это оборудование давало возможность производить продукцию в больших объемах. Кроме этого, изъято сырье - табак, папиросную бумагу, заготовки для табачных изделий (гильзы), почти 15 тысяч пачек, в которые расфасованы незаконно изготовленные табачные изделия, с марками акцизного налога с визуальными признаками подделки и без марок акцизного налога, более полутысячи готовых нерасфасованных сигарет, документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи и другие доказательства незаконной деятельности. По предварительной оценке стоимость изъятого имущества составляет около 5,3 млн гривен.

Сейчас решается вопрос о назначении ряда судебных экспертиз по изъятию продукции и сырья. Досудебное расследование продолжается.

Право
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