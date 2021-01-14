В Белополье пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 20 января в 20:50 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Репина в г. Белополье.

О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 20-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен потолок на площади до 1 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома.

В 21:01 возгорание локализовали, а в 21:02 - потратив на тушение до 0,5 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.