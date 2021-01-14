На Кролевецкий водоканал вернулся старый директор Начальником КП «Кролевецводоканал» назначен Александр Фокин.

Сегодня, 19 января, коллективу КП «КролевецводоканалЦ представили нового начальника Александра Фокина. С ним заключен контракт в соответствии с распоряжением Кролевецкого городского головы от 18.01.2021 № 13 к/тр «О назначении Фокина А.А.».

Александр Алексеевич Фокин, 28.09.1964 года рождения. Ранее работал в должности начальника КП «Кролевецводоканал» в период с августа 2005 года по июль 2017 года. С октября 2017 по январь 2021 года работал в ООО «Кролевецкий завод силикатного кирпича» в должности главного инженера.