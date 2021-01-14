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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине 3718 человек зарегистрировались для прохождения пробного ЗНО

В Сумской области для прохождения пробного внешнего независимого оценивания по состоянию на 19 января завершили процедуру регистрации 3718 человек.

Сегодня последний день регистрации на пробное ВНО. Оплатить средства можно и после 19 января в сроки, указанные на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Согласно календарю, опубликованного Харьковским региональным центром оценивания качества образования, оплатить участие в пробном ВНО можно до 22 января.

Ученики Сумской области выбрали прохождения тестирования по следующим предметам:

- Украинский язык и литература - 1081;

- Украинский язык - 317;

- Английский язык - 670;

- Немецкий язык - 5;

- Французский язык - 1;

- Биология - 128;

- Физика - 58;

- История Украины - 242;

- Математика - 944;

- Математика (задания уровня стандарта) - 195;

- Химия - 20;

- География - 57.

По информации, обнародованной на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования, стоимость платной услуги по проведению пробного ВНО составляет 195 гривен. Стоимость банковской комиссии за перевод средств и стоимость расчетно-кассового обслуживания банковских учреждений в стоимость платной услуги не входит.

Напомним, пробное внешнее независимое оценивание состоится 10 апреля 2021 года. В день проведения пробного тестирования каждый участник / участница сможет сдать тест по одному учебному предмету, а также дополнительно загрузить тестовые тетради по любым учебным предметам из перечня и пройти тестирование дома, внести 10-14 апреля свои ответы в специальный сервис, чтобы 16 апреля получить результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) в личном кабинете участника.

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Общество
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