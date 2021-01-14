Сумчанок зовут пройти бесплатную гистероскопию КНП «Центральная городская клиническая больница» приглашает женщин в возрасте от 50 лет и старше пройти бесплатную гистероскопию.

Гистероскопия - это современный метод малоинвазивного обследования и лечения полости матки и цервикального канала с помощью гистероскопа (специальной оптической системы), которое проводят под общим обезболиванием, и который относится к приоритетным пакетам услуг в рамках договора с НСЗУ на медицинское обслуживание населения по программе медицинских гарантий.

Данный метод позволяет проводить визуальную диагностику под стократным увеличением полости матки, осуществлять забор материала на анализ, устранять обнаруженную патологию.

Чтобы сделать гистероскопию, нужно получить направление у семейного или лечащего врача; посетить кабинет врача-гинеколога КНП «Центральная городская клиническая больница»; получить заключение врача-гинеколога; показать вывод семейному или лечащему врачу.

Обследование проводится по адресу: ул. 20 лет Победы, 13, ул. Прикокзальна, 31 (гинекологические кабинеты поликлинических отделений № 1 и № 2) и по предварительной записи через электронную систему Helsi.me.