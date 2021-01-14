На Сумщине полиция и военная прокуратура поймали реализатора взрывчатки Правоохранительные органы пресекли деятельность жителя Сумской области, который торговал пластидом.

В ходе реализации материалов в рамках уголовного производства, открытого по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», сегодня, 19 января, оперативники полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры при силовой поддержке Службы безопасности Украины во время проведения оперативной закупки взрывчатки задержали 25-летнего жителя Краснополья.

Бывший военнослужащий, неоднократно находясь в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС), незаконно вывез взрывчатые вещества, которые в дальнейшем планировал сбыть на территории Сумщины.

В частности, в рамках контроля за совершением преступления, в ноябре 2020 года указанный военнослужащий сбыл гражданскому лицу 1,5 кг взрывчатого вещества - пластида за 20000 грн.

Сегодня вышеуказанный военнослужащий сбыл гражданскому лицу за 60 000 грн вторую часть вещества, по визуальным признакам похожего на взрывчатое вещество - пластид, ориентировочной массой 3 кг под контролем правоохранителей, после чего был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В ходе совместной операции по задержанию злоумышленника, у него было изъято взрывчатое вещество пластид, наличные деньги, полученные от «покупателя».

Напомним, что в соответствии с ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании задержанному меры пресечения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.