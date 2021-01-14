На Сумщине на пожаре погиб человек 18 января в 21:17 в Службу спасения 101 поступило сообщение о сгорания в жилом доме по ул. Заречная в с. Терны Недригайловской ОТГ.

О пожаре сообщил сосед, который увидел дым из окон помещения. На место происшествия был направлен дежурный караул 16-й государственной пожарно-спасательной части и 37-го государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади до 8 кв. м. Образовалось сильное задымление, из-за чего, пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания. Для бесперебойной подачи воды, автоцистерны дозаправляли от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии до 5 км. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенные хозяйственную постройку, соседский дом и летнюю кухню.

В 22:00 возгорание локализовали, а в 23:50 - полностью ликвидирован. В результате пожара один мужчина, 1975 г. р., погиб (владелец дома), а другой мужчина, 1975 г.р., пострадал.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 13 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причины возгорания устанавливаются.