В Шостке за день - два пожара из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печей 18 января из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей в Шосткинской громаде произошло два пожара, сообщают в 4-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС Украины в Сумской области.

В селе Тимановка горел жилой дом, площадью 6х12 м. О пожаре в службу «101» в 14:36 сообщил сельский староста. До приезда пожарных селяне сами начали тушить пожар. На ликвидацию возгорания выехали и местная пожарная команда с. Чаплиевка и пожарная автоцистерна 4-й Государственной пожарно-спасательной части из Шостки.

Менее чем за 2 часа пожар был ликвидирован. В целом дом удалось спасти. Огонь повредил лишь перекрытия кровли до 6 кв. м. и вещи домашнего обихода.

В этот же день по улице Бакинской в Шостке горела хозяйственная постройка, площадью 5х6 кв. м, оборудованная печным отоплением. Время от времени хозяева протапливали помещение. Так было и на этот раз, но растопленную печь оставили без присмотра. Когда владельцы домохозяйства были в доме, хозяйственная постройка во дворе загорелась. О происшествии в 18:19 в службу «101» сообщили соседи. На тушение выехали две пожарные автоцистерны и 7 спасателей 4-й Государственной пожарно-спасательной части. Для тушения огня потратили до 6 т воды.

Ликвидировать пожар удалось в 20:09. Огонь повредил 20 кв. м. крыши, 10 кв. м. перекрытия, 30 кв. м. стен и вещи домашнего обихода. Ущерб устанавливаются. Спасли имущества, в том числе соседние здания, жилой дом на сумму около 200 тыс. грн, пишет Шостка.инфо.