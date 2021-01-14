В Сумах не определились, кто должен судить строителей фонтана в детском парке Дело по завладению бюджетными средствами во время реконструкции фонтана в парке «Сказка» направлено для определения подсудности.

18 января дело по завладению бюджетными средствами во время реконструкции фонтана в детском парке «Сказка» направлено в Сумской апелляционный суд для определения подсудности. Обвиняемым по делу является директор предприятия, которое выполняло работы. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 191 УК Украины

По материалам дела, предприятие выполняло работы по реконструкции фонтана в детском парке «Сказка» в г. Сумы, на которую из местного бюджета были выделены средства. В 2018 году после завершения работ в официальной документации директор указал завышенные цены и расходы на гранитную плитку. Согласно выводам специалистов, таким образом он противоправно завладел 105 тыс. грн.

Досудебным расследованием в данном уголовном производстве было установлено место подписания акта приема-выполнения строительных работ, которое расположено на территории Ковпаковского района г. Сумы. Именно на основании указанного документа обвиняемый получил возможность завладеть бюджетными средствами.

Таким образом, есть основания для направления дела в Сумской апелляционный суд для решения вопроса о подсудности данного уголовного производства, сообщили в Заречном райсуде.