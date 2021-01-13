Патрульные показали, как сумчанка за рулем врезалась в столб (видео) Автопроисшествие произошло выходные на улице Харьковской в Сумах.

Прибыв на место ДТП, инспекторы предварительно выяснили, что 44-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, не соблюдала безопасной скорости, после чего, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части, где допустил наезд на электроопору.

В результате ДТП сумчанка получила телесные повреждения. Ее госпитализировали в больницу для оказания квалифицированной помощи.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место ДТП следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.