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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:52256

Конотоп у підготовці до виборів мера: думки місцевих жителів, зміна виборчої адреси та порушення

У Конотопі в цю неділю, 24 січня, знову пройдуть вибори очільника міста. Конотопчани вдруге за пів року переживають передвиборчу агітацію, бо обраний в жовтні Олександр Луговий помер. Нині друкують бюлетені та уточнюють списки.

Суспільне побувало на одній з 35 дільниць, де відбудуться повторні вибори. Вона розташована в одній з конотопських шкіл. Тут мають віддати свої голоси 880 місцевих жителів. Зі слів голови дільничної виборчої комісії, вже є кабінки для голосування, але поки у розібраному вигляді.

"Кабінки нам допомагає ставити школа. Вони ставитимуться з понеділка. Приготування йдуть. Ми вже рознесли запрошення людям. Люди приходять, хто бажає уточнює себе в списку. Попередні списки ми отримали. Канцелярію отримали", – розповідає голова ДВК Галина Воловод.

думки конотопчан, зміна виборчої адреси та порушення
Суспільне Суми

Згідно з держреєстром, на вибори нового мера мають прийти 60 607 мешканців міста. Як говорить голова конотопської міської ТВК, Оксана Єзерська, після 21 січня дільниці мають отримати бюлетені.

"На підготовку та проведення повторних виборів Конотопського міського голови, 24 січня, було виділено близько 1,5 мільйони гривень. Утворено 35 дільниць. Члени ДВК прийняли присягу та працюють", – розповіла Оксана Єзерська.

Думки конотопчан

Оксана Єзерська також нагадала, що під час виборів восени 2020 голосувати прийшли трохи більше третини виборців – 30,7%. Конотопчани, яких Суспільне запитувало на вулицях міста про плани голосувати, відповідали по різному. Хтось не планує йти, дехто має намір голосувати, але ще не визначився з кандидатом, є й ті, хто впевнений за кого віддавати голос.

думки конотопчан, зміна виборчої адреси та порушення
Суспільне Суми

Конотоп – центр одного з п’яти новоутворених районів Сумщини. Тут живе, за інформацією мінфіну, станом на 22 грудня 2020 року – понад 85,5 тис. людей. Суспільне також питало, яких змін прагнуть місцеві для Конотопу.

"Зібрати людей і запитати у них, що треба їм зробити у дворах, по вулиці, де які ремонти, де що зробити – отаким чином треба щось робити. Бо наобіцяють, а не роблять нічого", – говорить конотопчанин Євген Малашенков.

Жительки міста Валентина та Євгенія Львівна говорять, що найголовніше, щоб у місті була робота та порядок.

"Облагородження міста, хочеться з дітьми більше грати на різних майданчиках, щоб все було чисто і для мене це головне", – каже конотопчанин Юрій Кривоносов. Його підтримує конотопчанка Юлія Кусько: "В першу чергу хотілося б відновити парк, щоб було куди приходити з дітьми у вихідні".

Також місцеві мешканці зауважували, що місту не вистачає великого підприємства з робочими місцями, а також нових доріг.

Порушення та зміна виборчої адреси

За словами омбудсмени із виборчих прав Валентини Волік, на сьогодні у Конотопі порушення у підготовці до виборів незначні, і вони не впливають на результати голосування.

Також вона зазначила, що звертаються люди, які приїхали у Конотоп і хочуть змінити виборчу адресу, щоб проголосувати на виборах.

"Зараз такого моменту, як зміна виборчої адреси, не може бути. Вона діє тільки для тих, хто приїхав на постійне місце проживання. Вони будуть внесені в списки виборців вже як ті, що проживають постійно в нашій громаді", – зазначила Валентини Волік.

 
Политика
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