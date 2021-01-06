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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:141

Глуховская биатлонистка с «деревянной» медалью в эстафете

Заключительный день первого этапа Кубка IBU в немецком Арбере порадовал болельщиков эстафетными гонками. Первыми на дистанцию вышли девушки.

Состав украинской команды на бумаге выглядел очень внушительно: уроженка Сум Анастасия Меркушина и Ирина Петренко – призеры взрослых чемпионатов мира в эстафетах, глуховчанка Анна Кривонос и Екатерина Бех – победительницы юниорских чемпионатов мира в личных дисциплинах. И пусть девушки по разным причинам пребывают не в оптимальных кондициях, гонка, тем не менее, обещала борьбу за подиум для нашей команды, пишет biathlon.com.ua.

И уже первый этап подкрепил надежды украинских болельщиков! Анастасии Меркушиной компания на первом этапе подобралась вполне приличная: именитая немка Франциска Хильдебранд, перспективная россиянка Валерия Васнецова, призер вчерашнего спринта француженка Камилла Бене… В таком соперничестве Настя проявила себя очень здорово: даже несмотря на два запасных патрона, она сумела свой этап пройти второй, уступив француженке всего три секунды! Впрочем, ситуация в гонке оставалась очень плотной – в пределах 20-ти секунд шли десять команд.

На втором этапе Анна Кривонос попыталась продемонстрировать свои лучшие качества, за счет которых она на первом этапе Кубка IBU была лучшей в украинской сборной, а именно идеальную стрельбу. Но, увы, шестой рубеж в Арбере Ане чисто пройти не удалось – пришлось воспользоваться запасным патроном. На дистанции наша биатлонистка поддерживать темп более скоростных соперниц не сумела, и на передаче эстафеты была уже шестой с отставанием от лидеров в 22 секунды.

Ирине Петренко ввиду далеко не оптимальных кондиций пришлось надеяться прежде всего на характер и точную стрельбу. Третий этап эстафеты показал, что с характером у Иры полный порядок, даже несмотря на двухлетнее отсутствие соревновательной практики. С точной стрельбой сегодня тоже сложилось – лишь на последнем выстреле в стойке вышла заминка, на которой Петренко потеряла секунд семь-восемь. Тем не менее, свой этап Ира закончила четвертой с символическим пятисекундным отставанием от второй и третьей позиций, на которых расположились Германия и Швеция.

Екатерина Бех эстафеты не бегала уже без малого два года – с юниорского чемпионата Европы сезона 2018/19. Тем не менее, тренеры доверили Кате четвертый этап, надеясь, в первую очередь, на ее скоростные качества. Однако прямыми конкурентками Бех на четвертом этапе были победительница прошлогоднего Кубка IBU Элизабет Хогберг и пусть не именитая, но опытная и сильная немка Марион Дайгентеш, два спринта в Арбере закончившая на четвертом и седьмом местах.

Уже после чистой лежки Хогберг убежала от соперниц к серебру, а вот Дайгентеш и Бех на последнем рубеже устроили дуэль за последнее вакантное место на подиуме. На дистанции перед стойкой Кате пришлось отыгрывать 8-секундное отставание, но к рубежу она успела восстановить дыхание и начать стрельбу одновременно с Марион. Первые четыре мишени девушки закрыли почти синхронно, а с пятым украинка немного задержалась, и нажимала на спусковой крючок в тот момент, когда немка уже дернулась, чтобы убегать на дистанцию.

Возможно, это движение и помешало Кате – она промахнулась, и хотя закрыла пятую мишень одним запасным довольно быстро, на последний круг ушла через 12 секунд после Дайгентеш. Отыграть такой гандикап за оставшиеся два километра было уже не реально, и на финише наша команда осталась четвертой. Тем не менее, девчонки подарили болельщикам отличные эмоции своей борьбой на протяжении гонки. И надежду – что уже на следующем этапе Кубка IBU в том же Арбере мы можем рассчитывать на более высокие места.

По итогам первого этапа Кубка IBU женская команда Украины занимает пятую позицию в Кубке наций.

Эстафета. Женщины

1. Россия  (0+7)  1:08:10,4

2. Швеция  (0+10)  +37,2

3. Германия  (0+6)  +1:09,7

4. Украина  (0+5)  +1:27,6

5. Франция  (0+4)  +2:26,7

6.  Италия  (1+14)  +2:55,3

Спорт
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