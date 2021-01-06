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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:58157

На Сумщине дотла сгорел жилой дом

Сегодня, 17 января, в селе Ивот Шосткинской громады ночью горел жилой дом.

В 1:22 в службу «101» о пожаре сообщила соседка. На место происшествия выехали три пожарных автоцистерны и 9 спасателей государственных пожарных частей № 4 и 5 из Шостки, а также местной пожарной команды с. Ивот.

Горел деревянный дом, площадью 10х10 кв. м. Более четырех часов потребовалось на то, чтобы обуздать огонь. Локализовали пожар в 2:35, а ликвидировали - в 6:44.

Как стало известно, в доме проживала 65-летняя женщина. Вероятнее всего, возгорание началось из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печей. В доме было обустроено паровое отопление с печью. Дверцу печки в последнее время неплотно закрывалась. Возможно, выпал уголек. А рядом лежали сухие дрова. Они мгновенно вспыхнули.

Посреди ночи возгорания увидела сама хозяйка дома и сначала пыталась справиться с огнем самостоятельно. Но не удалось. Кроме того, было потеряно время. Спасти дом уже не удалось и спасателям. Сгорело перекрытие, потолок, 90 кв. м. стен, три телевизора, холодильник, стиральная машина и другие личные вещи хозяйки.

По предварительным подсчетам, ущерб от пожара составил 147 тыс. грн.

Зато удалось спасти имущества на 80 тыс. грн. В частности, пожарные отбили от огня хозяйственную постройку рядом: сарай и гараж под одной крышей, а в них - много ценной техники и сельхозорудий, домашней утвари.

Люди не пострадали, сообщили в 4-й Государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС в Сумской области, пишет Шостка.инфо.

Общество
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