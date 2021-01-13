Подробности ночного пожара на Сумщине (видео) 17 января в 1:22 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Северская в с. Ивот Шосткинского района.

О пожаре сообщили соседи. На место происшествия были направлены местная пожарная команда с. Ивот, дополнительно преодолев расстояние в 16 км, из районного центра прибыли отделения дежурных караулов 5-й и 4-й государственных пожарно-спасательных частей.

По предварительной информации, в доме проживала пожилая женщина, которая накануне пожара растопила печь и оставила ее без присмотра. Вернувшись чтобы подложить дров, которые находились вблизи печи, пенсионерка увидела, что они охвачены огнем. Пламя быстро распространялось, а бабушка вместо того, чтобы обратиться за помощью, пыталась самостоятельно ликвидировать пожар, а когда поняла, что это ей не под силу - начала выносить из дома ценные вещи. Пожар обнаружили соседи уже в тот момент, когда деревянный дом горел на значительной площади.

На момент прибытия пожарных, пламя охватило стены на площади до 90 кв. м, кровля и перекрытие по всей площади, а также бытовую технику и вещи домашнего обихода.

В 2:35 пожар был локализован, в 6:44 –ликвидировали.