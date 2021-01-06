На Сумщине будут судить трех наркодилеров На Сумщине за незаконный оборот особо опасных наркотических средств и психотропных веществ будут судить организованную группу из трех человек.

Сумской областной прокуратурой утвержден и 14 января направлен в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы, которые наладили схему незаконного оборота особо опасных наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 и ч. 3 ст. 307, ч. 1 и ч. 2 ст. 308, ч. 3 ст. 309, ч. 1 и ч. 2 ст. 317 УК Украины).

По данным следствия, ранее неоднократно судимый 43-летний житель г. Конотоп через центры выдачи заместительной терапии в г. Киев путем мошенничества незаконно получал таблетки «Метадона». К своей противоправной деятельности он привлек еще двух человек, которые реализовывали соответствующим лицам в г. Конотоп не только указанные наркотики, но и психотропное вещество «Амфетамин». В то же время организатор группы еще и предоставлял наркозависимым лицам помещения для употребления запрещенных веществ.

Несмотря на соблюдение членами организованной группы жестких требований внутренней дисциплины и правил конспирации, их незаконную деятельность разоблачили сотрудники управления уголовного розыска и детективного подразделения следственного управления Нацполиции области под процессуальным руководством прокуратуры. Во время проведения 20 августа 2020 года обысков у задержанных обнаружено и изъято около 10 единиц «Амфетамина», 156 таблеток «Метадона», а также наркотическое вещество «Марихуана», сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.