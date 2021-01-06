В Сумах автоледи на «Мерседесе» устроила ДТП (видео) Происшествие случилось 15 января, около 21.00, на перекрестке улицы Героев Сумщины и площади Покровской.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка оградили место ДТП и выяснили, что 23-летняя женщина, управляя автомобилем Mercedes-Benz, не придерживаясь безопасной скорости и дистанции, допустила наезд на автомобиль Volkswagen Passat, водитель которого остановился перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора.

К счастью, никто не пострадал, обе иномарки получили механические повреждения.

Инспекторы оформили автопроисшествие и составили на водительницу Mercedes-Benz административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.