В Сумах автоледи на «Мерседесе» устроила ДТП (видео)

Прибыв на место происшествия, стражи порядка оградили место ДТП и выяснили, что 23-летняя женщина, управляя автомобилем Mercedes-Benz, не придерживаясь безопасной скорости и дистанции, допустила наезд на автомобиль Volkswagen Passat, водитель которого остановился перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора.
К счастью, никто не пострадал, обе иномарки получили механические повреждения.
Инспекторы оформили автопроисшествие и составили на водительницу Mercedes-Benz административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.
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