В Раде зарегистрировали законопроект Кабмина о запрете старых маршруток В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4583 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно общественно важных услуг по перевозке пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом", цель которого - запретить старые, разваленные маршрутки среди общественного транспорта.

Данный законопроект появился на сайте парламента, пишет Страна.ua.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, данным законопроектом, в частности, предлагается вместо "не всегда прозрачных конкурсов на маршруты" начать закупать транспортную услугу через ProZorro. Кроме того, города сами смогут определять цену и платить за километры, которые обслужено.

"Этим мы заканчиваем дискриминацию льготников, так как перевозчик уже получает деньги за километры. Ключевое слово - километры, а не "собранные деньги с пассажиров". Такой подход также даст возможность требовать от перевозчиков не только обслуживания пассажиров на комфортабельных автобусах, но и установления трекеров и валидаторов для электронной оплаты", - сказал министр.

Согласно тексту законопроекта, общественно важные услуги по перевозке пассажиров должны осуществляться автобусами, приспособленными для перевозки пассажиров с инвалидностью и других маломобильных групп населения, прежде всего тех, которые передвигаются в колесных креслах.

Кроме того, автобусы должны быть оборудованы устройствами внешнего звукового информирования пассажиров с нарушением зрения о номере и конечной остановке маршрута, звуковыми и визуальными (текстовыми) системами в салоне таких автобусов для информирования пассажиров с нарушением зрения и слуха об остановках, GPS-трекерами

"Организатор перевозок определяет тариф на проезд с учетом экономически обоснованных затрат и обоснованной части прибыли в соответствии с методикой, утвержденной центральным органом исполнительной власти. Пересмотр уровня тарифов должен осуществляться в связи с изменением условий производственной деятельности и реализации услуг, которые не зависят от хозяйственной деятельности перевозчика, в том числе в случае изменения стоимости топлива более чем на 10 процентов", - указано в документе.