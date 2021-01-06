В Ахтырке прогремел взрыв: травмирован 57-летний житель Сегодня, около 12.30, в полицию поступило сообщение о получении телесных повреждений жителем Ахтырки в результате взрыва неизвестного предмета.

На место происшествия выехали руководство Главного управления Национальной полиции, следственно-оперативная группа во главе с начальником Ахтырского районного отдела полиции и специалисты взрыво-технического подразделения.

Пострадавшего с диагнозом множественные убойно-рваные раны лица, левого предплечья, обеих кистей и ягодиц госпитализировали в Ахтырскую центральную районную больницу.

По словам потерпевшего, травмы он получил в результате взрыва неизвестного предмета, который он пытался разрубить во дворе своего дома. Этот предмет он нашел во время сбора «металла».

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства этого события.

Правоохранители еще раз предостерегают граждан быть крайне осторожными с найденными или выявленными боеприпасами и незнакомыми предметами - они представляют смертельную опасность. Ни при каких обстоятельствах нельзя трогать подобные «находки», тем более самостоятельно перемещать, разбирать или вести любые другие манипуляции с боеприпасами.

Будьте осмотрительны и ответственные в своих поступках, ведь в противном случае могут пострадать не только взрослые, но и дети, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.