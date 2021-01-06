В Сумах поймали грабителя В поисках легкой наживы 23-летний мужчина выхватил сумку у женщины, которая шла по темной улице города, и скрылся с ее вещами.

С заявлением о преступлении в полицию обратилась жительница Сум. Она рассказала правоохранителям, что возвращаясь домой вечером, к ней подошел незнакомый молодой человек и спросил который час.

Посмотрев время на мобильном телефоне, женщина ответила незнакомцу и положила гаджет в сумку. Увидев это, мужчина последовал за ней еще несколько метров, а потом выхватил у нее сумку и убежал.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что грабеж совершил 23-летний ранее судимый житель Лебединского района.

Он пояснил, что забрал с чужой сумки 500 гривен и мобильный телефон, которые в ней нашел, а саму сумку выбросил. Деньги потратил на собственные нужды.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». За совершенное злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Решение примет суд.