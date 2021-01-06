Сумские биатлонисты в ТОП-6 на Кубке мира Пятница в немецком Оберхофе порадовала наиболее эмоциональным видом программы шестого этапа Кубка мира – мужской эстафетой.

Тренер украинской сборной Юрай Санитра этот сезон объявил периодом экспериментов в эстафетах. Вот и сегодняшний стартовый состав немало удивил болельщиков своей расстановкой по этапам. И если участие уроженца Сумщины Артема Тищенко в роли стартера можно было предвидеть, то перевод Артема Примы с первого этапа сразу на финишера стал большим сюрпризом. Забегая наперед скажем, что такая расстановка оправдала себя результатом – лучшим в нынешнем сезоне, пишет biathlon.com.ua.

Первый этап как раз и вызывал наибольшие опасения перед стартом – уж слишком неубедительно выглядел Артем Тищенко в двух оберхофских спринтах. Первый этап Артем провел в соответствии с ожиданиями: в первую очередь, ему удалось использовать свой козырь – уверенную стрельбу. Два рубежа Тищенко отработал всего с одним запасным патроном, и по времени нахождения на рубеже уступил только белорусу Никите Лобастову – единственному из 24-х участников первого этапа, кто показал стопроцентную точность.

С другой стороны, подтвердились проблемы нашего спортсмена со скоростью на дистанции, где он проигрывал очень много. Особенно на последнем круге, на котором Артем уступил более сорока секунд и отправил в борьбу капитана команды Дмитрия Пидручного лишь 21-м с минутным отставанием от лидирующих команд Германии и Италии, в которых удачный старт взяли Эрик Лессер и Томас Бормолини.

Пидручный со старта второго этапа ринулся отыгрываться. Уже к своей лежке он сумел переместиться на 16-е место, а после чистой лежки вплотную подобрался к десятке сильнейших. А после еще одной идеальной стрельбы стоя и боевого последнего круга Украина к окончанию второго этапа стала уже шестой! Отставание от лидеров, правда, увеличилось на несколько секунд, но там просто какой-то фантастический этап провел Лукас Хофер, выведший итальянцев в единоличные лидеры. Мини-группу преследования составили Германия и Франция в лице Бенедикта Долля и Кантена Фийона Майе, передавшие эстафету через 18 секунд после Хофера.

Здесь же начался первый серьезный отсев фаворитов. Причем с той стороны, откуда совсем не ждали! Уже в лежке по кругу штрафа заработали обе скандинавских команды. «Постарались» Йоханнес Дале и Мартин Понсилуома, отбросившие Норвегию и Швецию во второй десяток. В дальнейшем оба исправились, попытались вернуться в борьбу, а норвежец даже поднялся на четвертое место, но дистанция до подиума составляла уже минуту.

На третьем этапе изумил Томазо Джакомел, уже на первом километре убежавший от всех преследователей еще на восемь секунд! Но уже со второго километра 20-летний спортсмен начал останавливаться. После двух запасных патронов в лежке итальянец позволил подобраться к себе Фабьену Клоду и Арнду Пайфферу, и даже идеальная стойка не спасла Джакомела – к передаче эстафеты он не просто пропустил немца и француза вперед, но и уступил финишировавшему первым Пайфферу 24 секунды.

Третий участник украинской эстафеты также имел задачу – максимально качественно отработать на огневом рубеже. И сумчанин Антон Дудченко справился с этим блестяще! Два идеальных огневых рубежа позволили нашей команде сохранить шестую позицию, правда и у Антона обнаружились сложности со скоростью на последних километрах, и на последний этап Артем Прима ушел почти через две минуты после лидеров.

Впрочем, главным для Артема было – справиться с грузом ответственности последнего этапа, на котором он в предыдущий раз выступал в сезоне 2012/13 в Рупольдинге – восемь лет назад! И Артем справился, выжав максимум возможного из той ситуации, которая складывалась в гонке. Отбиться от набегов россиянина Эдуарда Латыпова не удалось, зато швейцарца Йошку Буркхалтера Прима «перестрелял» на стойке – и на финише сохранил шестое командное место!

Учитывая проблемы, с которыми наша команда столкнулась во время предсезонки и уже по ходу этого сезона, можно сказать, что каждый из четверки украинцев выдал лучшее, н что был способен на данный момент. А стрельба всего с двумя запасными патронами стала безоговорочно лучшей в этой гонке! Спасибо, парни!

А в группе лидеров катастрофическая неудача постигла хозяев трассы – сборную Германии. Филипп Хорн в лежке заработал три (!) штрафных круга, не только отпустив француза Эмильена Жаклена, но и пропустив на подиум команды Италии и Норвегии, в которых борьбу за призовые места повели Доминик Виндиш и Йоханнес Бё. Германия в итоге не сумела сохранить даже четвертое место, уступив его россиянам в дуэли Хорна и Латыпова на последнем круге.

Жаклен же спокойно поддерживал полуминутный отрыв, что позволило спокойно подойти к заключительному огневому рубежу, на котором француз вполне надежно отработал из шести выстрелов и доел командные усилия до заслуженной победы! Как ни старался Йоханнес Бё приблизиться к лидеру на последнем круге, дистанции для погони норвежцу не хватило, и скандинавы уступили четыре секунды.

Доминик Виндиш из борьбы за серебро выбыл раньше – уступив норвежцу в перестрелке на стойке, и спокойно прикатил к бронзовой ступени подиума.

Одна качественная эстафета позволила нашей команде совершить резкий рывок по ступеням Кубка наций! Лишь за один старт украинцы обошли сборные Чехии, Словении и Швейцарии и поднялись на девятое место в командном зачете!

Пожелаем же нашим девушкам завтра поддержать такой эмоциональный подъем команды, достигнутый сегодня - в субботу в Оберхофе пройдет женская эстафета.

Эстафета. Мужчины

1. Франция (0+6) 1:22:28,0

2. Норвегия (1+4) +4,2

3. Италия (0+5) +1:06,6

4. Россия (0+9) +1:55,3

5. Германия (3+11) +2:06,4

6. Украина (0+2) +2:31,8