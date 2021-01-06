Сумчан собираются прививать от коронавируса вакциной с 50-процентной эффективностью Как отметил во время брифинга и.о. гендиректора Сумского областного лабораторного центра, главный государственный санитарный врач области Владимир Збаражский, вакцинация от коронавируса вместе с действенными карантинными мероприятиями поможет Украине вместе со всем миром справиться с этой болезнью.

По его словам, на сегодня в мире привито более 30 млн человек. Украина тоже активно работает в этом вопросе в рамках системы COVAX; прямого заказа в компаний-производителей; взаимодействия со странами-донорами, которые могут передать нашей стране избыточные количества вакцин.

«Украина в вопросе вакцинации сотрудничает с Международным валютным фондом и Глобальным фондом и напрямую с компаниями-производителями. Но очень трудно закупить товар, которого еще нет, то есть вакцин, которые еще только разрабатываются. Государственный бюджет не позволяет платить за будущий результат, - отметил Владимир Збаражский. - Но, несмотря на все проблемы, есть хорошие наработки. В частности, Украина сотрудничает с компанией «Sinovac Biotech» (КНР) о приобретении вакцины CoronaVac. Вакцина проходила клиническое исследование III фазы в Бразилии, было подтверждено ее эффективность на 50,87%. Иммунологи считают, что это достаточно, ведь вакцина позволит отсечь тяжелое течение болезни и смертность. У нас есть контракт на 5 млн доз этой вакцины.

Кроме того, Глобальный фонд готов предоставить Украине бесплатно вакцину, разработанную компаниями Pfizer (США) и BioNTech (Германия) в количестве 16 млн доз в марте, и мы сможем провакцинировать 20% населения».

Во время брифинга также шла речь о том, что сейчас ведется много переговоров и они сложные. Детали переговоров с другими государствами Украина не может обнародовать, чтобы не сорвать процесс. Но это не значит, что переговоров и действий по приобретению вакцины нет - просто сейчас все страны хотят закупить себе вакцину в максимально возможном количестве.

Украина, как и страны Европейского Союза, будет вакцинировать население постепенно, в несколько этапов, начиная с марта 2021 года. Сначала будут вакцинировать наиболее уязвимые группы - врачей, военных и людей в возрасте 65+.