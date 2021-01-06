Использованные в Сумах ПЦР-тесты утилизирует столичная фирма Сумской лабораторный центр делает все необходимое, чтобы используемые ПЦР-тесты были обеззаражены

Об этом во время брифинга сообщил исполняющий обязанности генерального директора Сумского областного лабораторного центра, главный государственный санитарный врач области Владимир Збаражский.

«После использования тестов в лаборатории мы их обеззараживаем, - рассказал чиновник. - После таких процедур эти материалы являются безопасными. Но, согласно законодательству, мы их должны утилизировать. Поэтому у нас есть договор с одной из киевских фирм, в рамках которого каждые две недели к нам приезжает фургон и забирает использованные тесты (пробирки, штативы и т.д.) для их уничтожения. До приезда фургона эти материалы хранятся в специальном ангаре».