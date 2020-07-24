Мэр Сум рассказал, какие дороги хочет отремонтировать в этом году (видео) На ремонт сумских дорог в 2021 году выделили 75 млн грн.

«Сумма на ремонт дорог, по сравнению с 2020 годом, не изменилась - это 75 млн гривен. Также мы будем усиливать ремонтные работы в частном секторе», - говорится в сообщении на странице мэра Александра Лысенко в Фейсбуке.