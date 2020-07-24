Мэр Сум рассказал, какие дороги хочет отремонтировать в этом году (видео)

«Сумма на ремонт дорог, по сравнению с 2020 годом, не изменилась - это 75 млн гривен.
Также мы будем усиливать ремонтные работы в частном секторе», - говорится в сообщении на странице мэра Александра Лысенко в Фейсбуке.
В этом году планируется сделать ремонт только половины дорожного покрытия ул. Боровая....
На Сумщине выполнен ремонт дорог почти на 1,5 млрд гривен, сообщает Служба автомобильных дорог в Сумской области....
Как сообщил глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко, на финансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году в...
Сегодня, 29 июля, КП «Дорремстрой» начало ремонт дороги на ул. Новоместеснкая....
Об этом главе Сумской облгосадминистрации Роману Грищенко сообщил директор государственного предприятия «Дороги Сумщины» Сергей Бесараб....