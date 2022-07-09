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Лариса Брежнєва
Лариса Брежнєва
Сегодня 15:2462

У найближчому оточенні путіна отруєно чиновника

На секретаря Ради безпеки рф Миколу Патрушева, який є ймовірним наступником російського диктатора путіна, було вчинено замах.

Уточнюється, що чиновник відчув себе погано ввечері після роботи, практично відразу після того, як зайшов додому – його охорона одразу ж викликала медиків.

За даними ЗМІ, лікарі наполягли на терміновій госпіталізації. Патрушеву надали допомогу та після стабілізації його стану відправили додому.

«Результати його аналізів підтвердили, що отруйною речовиною була синтетична отрута», – стверджують журналісти.

Вони припустили, що концентрація отруйної речовини, що надійшла в організм через шкіру, була недостатньо висока, тому Патрушева врятувала своєчасно надана медична допомога.

За інформацією ЗМІ, крім медиків та кількох співробітників ФСО, із ситуацією ознайомлено троє людей у керівництві ФСБ та призначена ними група з п'яти осіб, яка веде розслідування. Путін дізнався про замах одним із останніх – після стабілізації стану Патрушева.

Автори каналу стверджують, що замах не був інсценуванням. Однак, хто стоїть за замахом, які мотиви і як стала можливою взагалі організація фактично завершеного замаху на представника влади такого високого рівня – ще треба розібратися.

«Але щось підказує, це тільки початок великого переділу в елітах», – передчувають журналісти.

 

Политика Отруєння Патрушев Покушение
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