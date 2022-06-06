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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:4446

Шварценеггер закликав лідерів Заходу відмовитися від енергоносіїв рф

Він процитував дослідження, яке показує, що Європа досі платить росії десятки мільярдів доларів.

Актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер закликав лідерів європейських країн відмовитися від російських енергоносіїв та припинити фінансувати війну в Україні.

Під час свого виступу на кліматичній конференції Austrian World Summit у Відні, Шварценеггер процитував дослідження, яке показує, що Європа досі платить росії десятки мільярдів доларів за енергоносії.

"Давайте будемо чесними самі з собою. 1300 ракет, які росія запустила в українські міста протягом перших двох місяців війни, коштували 7,7 мільярда євро. Це багато. Але водночас Європа заплатила росії 44 мільярди євро за паливо", – сказав Шварценеггер.

Він додав, що кров українців на їхніх руках, бо вони продовжують фінансувати цю жорстоку війну.

"Ми повинні припинити брехати собі. Зараз ми маємо всі необхідні технології, щоб залишити викопне паливо в минулому", – заявив Шварценеггер.

Экономика Росія Санкції Шварцнегер
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