В Україні ліквідували начальника відділу пропаганди Росгвардії Українські захисники ліквідували начальника групи інформаційного реагування 1-го відділу департаменту взаємодії зі ЗМІ Росгвардії Сергія Постнова. Російський полковник загинув у ніч з 13 проти 14 червня.

Про це повідомила Рада ветеранів центрального апарату ОВС РФ.

Джерело вказало, що пропагандист понад чотири місяці “виконував службово-бойові завдання”. Проте деталей його смерті не уточнили.

Зазначено, що полковник “у складі угруповання “V” проривався до Гостомеля. Після він брав участь у звільненні низки міст у Харківській та Луганській областях.

Сергій Постнов є випускником Єкатеринбурзького Суворовського училища 1997 року. Він закінчив факультет культури та журналістики Військового університету Міністерства оборони РФ. На початку 2000-х років потрапив за розподілом у внутрішні війська МВС Росії.

Пропагандист працював кореспондентом, а пізніше редактором окружної газети “Зоркий часовой”. Його завданнями було інформаційно супроводжувати російську армію “у різних гарячих точках”. Тривалий час він працював у військовому журналі “На боевом посту”. Вже після цього він отримав призначення до Росгвардії.