На Харківщині арештовано активи російських компаній на 40 млн грн

Він процитував дослідження, яке показує, що Європа досі платить росії десятки мільярдів доларів....
Співробітники Бюро економічної безпеки України забезпечили накладення арешту на корпоративні права компанії з виробництва та реалізації мінеральної води....
Під санкції можуть потрапити всі учасники російського списку топ-100 найбагатших від Forbes....
США отримали ордер на арешт двох літаків Романа Абрамовича через ймовірне порушення санкцій. Вартість літаків разом перевищує 400 мільйонів доларів....
Наслідки розв'язаної російським диктатором безглуздої війни почали відчувати навіть у тих містах, які вся владна гілка намагалися вберегти від будь-якої...