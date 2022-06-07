Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:2791

На Харківщині арештовано активи російських компаній на 40 млн грн

Йдеться про майно 4 місцевих підприємств, засновниками та кінцевими бенефіцірами яких є громадяни та юрособи країни-агресора.

Два з цих підприємств пов'язані між собою та здійснюють торгівлю російським балансувальним і вимірювальним обладнанням. Їх материнська структура в росії підтримує збройну агресію проти України.
Інші два - займаються оптово-роздрібною торгівлею в Україні.
За рішенням Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права цих компаній.
Наразі триває передача їх в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
СБУ продовжує досліджувати всі обставини роботи цих підприємств у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинених у великих розмірах).
Заходи з викриття проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.
Право Російські активи Санкції
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Шварценеггер закликав лідерів Заходу відмовитися від енергоносіїв рф
Вчера 15:44

Шварценеггер закликав лідерів Заходу відмовитися від енергоносіїв рф

Він процитував дослідження, яке показує, що Європа досі платить росії десятки мільярдів доларів....

В Україні арештовано корпоративних прав підприємства російського олігарха на 53,4 млн грн
13.06.2022 14:26

В Україні арештовано корпоративних прав підприємства російського олігарха на 53,4 млн грн

Співробітники Бюро економічної безпеки України забезпечили накладення арешту на корпоративні права компанії з виробництва та реалізації мінеральної води....

Всі російські олігархи зі списку Forbes можуть потрапити під санкції
10.06.2022 17:43

Всі російські олігархи зі списку Forbes можуть потрапити під санкції

Під санкції можуть потрапити всі учасники російського списку топ-100 найбагатших від Forbes....

США арештують літаки Абрамовича
08.06.2022 08:40

США арештують літаки Абрамовича

США отримали ордер на арешт двох літаків Романа Абрамовича через ймовірне порушення санкцій. Вартість літаків разом перевищує 400 мільйонів доларів....

В росії критична нестача ліків в аптеках
07.06.2022 17:32

В росії критична нестача ліків в аптеках

Наслідки розв'язаної російським диктатором безглуздої війни почали відчувати навіть у тих містах, які вся владна гілка намагалися вберегти від будь-якої...

Новости

У Сумах оновлено телефони лікарень та графіки їх роботи
14.06.2022 09:18
Реактивна артилерія знову вдарила по Сумщині
Сегодня 15:07
У Глухові рослідують загибель двох цивільних унаслідок авіаобстрілу
Сегодня 14:32
На Сумщині перед судом постане чоловік, що оформив на свого знайомого п'ять кредитів
Сегодня 14:20
У Сумах продуктові набори для мешканців від 75 років вже видано
Сегодня 14:18
В селі на Сумщині через ворожі бомбардування засмічено землі на 15,5 млн. грн.
Сегодня 14:12
У міноборони росії фантазують, як підірвали український «Бук» на Сумщині
Сегодня 13:37
У Сумах велосипедист постраждав у чужому ДТП
Сегодня 13:16
Мер Сум бреше і продовжує призначати на керівні посади ставлеників ОПЗЖ
Сегодня 12:50
Воронка у кілька людських зростів на цвинтарі: військові показали наслідки ворожого удару по Мезенівці
Сегодня 12:34
Завтра на Сумщині прогнозують дощ і грозу
Сегодня 12:25
У рф створили фейк про біолабораторії в Україні, але погоріли на дрібницях
Сегодня 12:05
view counter

Статьи

Управління з питань праці роз’яснює: строки розрахунку з працівником при звільненні в умовах воєнного стану
Сегодня 14:04
Виставку робіт вбитого росіянами художника та скульптора Руслана Мовчана представили у Сумах
Сегодня 10:28
"Може дати прибуток втричі більший, ніж кукурудза". На Сумщині вирощують технічні коноплі
Сегодня 09:16
МОЗ: Чи потрібні направлення під час воєнного стану?
Вчера 11:18
Виды электрогенераторов: сфера применения и особенности
13.06.2022 15:29
В Охтирці виділили по 10 тис. грн на перехід на індивідуальне опалення
13.06.2022 11:54
Головний інфекціоніст Сумщини про «епідемію холери»
12.06.2022 11:59
Чому Суми не можуть капітально ремонтувати дороги та не будуть завершувати фонтан «Садко»
12.06.2022 10:50
Відмінності між контрактом з Міноборони та контрактом з органами місцевого самоврядування
10.06.2022 16:13
"Усе за свої кошти. Тільки обіцянки". У Сумах люди самотужки відбудовують житло після російського авіаудару
09.06.2022 17:30
Оформлення грошової позики в МФО
09.06.2022 12:18
Чи будуть охтирчани взимку з теплом?
09.06.2022 09:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.